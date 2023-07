Lotta al degrado, controlli straordinari della polizia: denunce e segnalazioni

Un marocchino denunciato per lancio pericoloso di oggetti, un altro segnalato per aver violato il divieto di dimora; un egiziano denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

E’ il bilancio dei controlli straordinari antidegrado svolti ieri dalla polizia.

Nel corso del servizio in Largo Erfurt, un cittadino marocchino, regolare sul territorio nazionale, ha spaccato per terra una bottiglia di vetro, rischiando di colpire con le schegge i poliziotti e le altre persone presenti. E’ stato quindi denunciato per getto pericoloso di cose e sanzionato amministrativamente per ubriachezza. A suo carico è stato anche adottato il provvedimento di allontanamento, con obbligo di lasciare per 48 ore quella zona. Se violato, sarà possibile adottare a suo carico la misura di prevenzione del DACUR.

Un altro cittadino marocchino, anch’egli regolare sul territorio nazionale, è stato identificato e segnalato all’autorità giudiziaria per aver violato la misura del divieto di dimora in provincia di Piacenza.

Inoltre, nel corso della serata, gli equipaggi delle volanti hanno controllato un gruppo di ragazzi, molti dei quali con precedenti, che stazionava sul pubblico passeggio dal lato del liceo Respighi. Uno di loro, un cittadino egiziano ventenne, ha dato in escandescenza, cercando di colpire un agente con una testata per opporsi al controllo. Il giovale è stato accompagnato in questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

La posizione dei soggetti del gruppo è al vaglio della divisione anticrimine e dell’ufficio immigrazione per i provvedimenti di competenza.