Sicurezza nelle discoteche, nuove misure messe a punto dalla prefettura

“Contemperare il diritto dei giovani e meno giovani al divertimento e i diritti e gli interessi dei gestori delle discoteche e dei lavoratori del settore, garantendo la sicurezza di tutti e di ciascuno, è compito delle istituzioni – a tutti i livelli – secondo le proprie competenze e le proprie responsabilità”.

Questi i temi trattati nel corso del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di ieri, mercoledì 12 luglio, presieduto dal prefetto Daniela Lupo, al quale hanno partecipato, oltre al questore e ai comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza, i rappresentanti Silb (Sindacato locali da ballo).

Sono state messe a punto misure per accrescere i livelli di sicurezza all’interno e in prossimità delle discoteche, favorire una sempre più diffusa cultura della legalità, prevenire le occasioni che possano determinare situazioni di illegalità o panico. Alle azioni di vigilanza si affiancano campagne di sensibilizzazione/informazione sulle conseguenze dell’abuso di alcol e dell’uso di droghe, anche con il coinvolgimento dell’Ausl, della polizia stradale e degli imprenditori del settore dell’intrattenimento danzante.

L’incontro è quindi proseguito alla presenza del sindaco di Piacenza, della presidente della Provincia e dei rappresentanti delle associazioni di categoria Cna, Confcommercio e Confesercenti, firmatarie nello scorso mese di giugno del protocollo di videosorveglianza antirapina.

“L’intesa – si legge nella nota diffusa dalla prefettura – costituisce un ulteriore tassello del sistema della sicurezza partecipata, unitamente ad un più efficace coinvolgimento della polizia locale anche mediante i propri referenti dei gruppi di vicinato. Previsti momenti di confronto con le categorie a cura della questura e dei comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza, rivolti ai titolari di esercizi commerciali e di attività potenzialmente a rischio, per condividere i comportamenti e le regole di prevenzione. Rafforzati i servizi estivi con controlli sulle arterie stradali, per prevenire e contrastare condotte di guida a rischio, e presso gli esercizi pubblici, per il capoluogo integrati nel fine settimana da pattuglie appiedate nel centro cittadino”.