Tavolo sulle politiche di genere, tra i progetti anche il “Vocabolario del rispetto”

Formazione per insegnanti delle scuole, corsi per mediatori culturali e sostegno al reddito di libertà perché le donne che escono dall’incubo della violenza possano avere autonomia economica. Sono questi alcuni progetti ai quali sta lavorando il “Tavolo permanente per le politiche di genere” che per la prima volta si è riunito a Piacenza nel salone Pierluigi di Palazzo Farnese con la presidente Barbara Lori, assessore regionale dell’Emilia Romagna alle Pari opportunità.

Istituito con delibera della giunta regionale nel 2017, il Tavolo “si configura come luogo di confronto per promuovere e attuare in modo organico e concertato una efficace politica di pari opportunità sull’intero territorio regionale”.

Il Tavolo è formato da rappresentanti istituzionali e dell’associazionismo. Come hanno fatto sapere le esponenti della giunta comunale di Piacenza, Nicoletta Corvi e Serena Groppelli, tra le iniziative in corso c’è anche la realizzazione di due strumenti educativi e di servizio, ovvero il “Vocabolario del rispetto” e il “Vademecum delle associazioni” con tutti i riferimenti e i contatti delle associazioni per orientarsi tra le varie realtà.