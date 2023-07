Nell’auto dell’amico senza assicurazione, con la cocaina e 1.800 euro. Arrestato

Era alla guida dell’auto di un coetaneo quando è stato fermato dai carabinieri lungo la Statale 45, all’altezza di Ancarano. Peccato che la vettura fosse senza assicurazione. Non solo, durante i controlli gli agenti hanno scovato 1.800 euro in contanti e alcune dosi di cocaina. A finire in manette con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per spaccio un 34enne di nazionalità albanese, irregolare in Italia.

Il cittadino albanese, classe 1989, è stato fermato alle 4.30 di questa notte. Dopo i controlli, è stato condotto in caserma. Questa mattina la direttissima in tribunale.