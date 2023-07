Due voli cancellati e vacanza saltata per due amiche piacentine. “Persi 1.200 euro”

Doveva essere a Zante a prendere il sole e a godersi il rumore del mare in sottofondo. Doveva, ma non è stato così. Abbiamo incontrato Chiara Rasparini nel panificio dove lavora insieme alla madre, in piazza Borgo, locale che per una settimana non avrebbe dovuto vedere, vista la prenotazione fatta lo scorso aprile per l’isola greca.

Giovedì 14 luglio, Chiara insieme all’amica Martina Villa è partita da Piacenza con destinazione aeroporto di Malpensa ma, arrivate al gate e imbarcate le valigie, ecco la prima amara sorpresa: “Abbiamo visto il nostro volo sul tabellone e nell’arco di due secondi è sparito – racconta Chiara -, il volo era stato cancellato. Dopo il nervoso inziale siamo andate a riprenderci le valigie che erano già state imbarcate e dopo aver provato a ricevere qualche informazione, ci hanno consigliato di comprare un altro biglietto”.

“Decidiamo allora di acquistare un altro volo, totalmente a nostre spese, che avrebbe prima fatto scalo ad Amsterdam, dove avremmo dovuto attendere 10 ore prima di partire per Zante – continua Chiara, con un sorriso che cerca di nascondere l’amarezza per quanto accaduto -. Rifacciamo i controlli di sicurezza, imbarchiamo nuovamente le valigie, ma entriamo in quello che aveva tutte le fattezze di un incubo”.

Anche il secondo volo infatti viene cancellato dalla compagnia, gettando nello sconforto le due amiche piacentine. “Abbiamo speso 1.200 euro di biglietti e ancora oggi non sappiamo se ci verranno mai rimborsati – commenta la pasticcera apprezzata per le sue video-ricette pubblicate sui social -. Non ce la siamo sentita di prendere il terzo biglietto e dopo otto ore passate in aeroporto, abbiamo deciso di ritornare a casa. Purtroppo la mia amica per questa estate non riuscirà più a ripartire. Io spero di fare un viaggio nelle prossime settimane. E’ stata davvero una brutta esperienza condivisa con decine di persone, tra cui altri piacentini che sarebbero dovuti partire per la Grecia”.

Mentre Chiara racconta la sua disavventura negli aeroporti italiani è giornata da bollino nero per lo sciopero indetto dai sindacati di categoria Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta per sollecitare il rinnovo del contratto di settore, scaduto da sei anni. Centinaia i voli cancellati già da questa mattina. “Sapevamo dello sciopero di oggi – le parole di Chiara -, ma per giovedì non era previsto nulla, ci hanno detto che il primo volo è stato cancellato a causa del temprale della sera prima, per il secondo non so ancora nulla, ma di certo non è stato fermato per il maltempo visto il sole splendente nel cielo di Milano”.