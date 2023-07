Montechino, là dove c’erano i pozzi petroliferi al via il torneo e la festa in miniera

Là dove c’erano le piattaforme petrolifere, due settimane di eventi per riscoprire la storia di Montechino e valorizzare le colline dell’Alta Val Riglio. Già dagli inizi del 1800 venne segnalata la presenza di petrolio, i primi risultati positivi si ottennero novant’anni dopo. Nei primi anni del 900 si raggiunse il culmine dell’estrazione, basti pensare che solo nel 1910 furono estratti oltre dieci milioni di chili di petrolio.

La ricerca e gli scavi vennero interrotti negli ’50, a ricordarci di quella importante parentesi storica ci sono ancora alcuni pozzi petroliferi e strutture utilizzate per la perforazione. Il pozzo petrolifero è diventato un simbolo per la frazione di Gropparello che grazie alla Pro loco di Montechino in questi anni ha ripreso a valorizzare le bellezze e le caratteristiche del proprio territorio. Oltre a organizzare periodicamente visite guidate ai pozzi, i volontari della Pro loco per le prossime due settimane di luglio aprono “le porte” del proprio paese offrendo momenti di condivisione, allegria, e sport.

Lunedì sul campo parrocchiale di Montechino parte ufficialmente la 17esima edizione del torneo della miniera, competizione di calcio con protagoniste otto squadre rappresentative dei rioni e delle frazione del Comune di Gropparello. A contendersi la celebre coppa della miniera saranno Castellana, Valle, la Giasera, Godi, Sariano, Gelati, Rione Marano e Beverly Hills, detentrice del titolo. Due settimane di calcio intervallate da quello che è a tutti gli effetti un grande ritorno: “Abbiamo dato vita a questa associazione perchè pur essendo la maggior parte di noi dei villeggianti amiamo questo paese, la sua storia e le sue tradizioni – spiega Paolo Baffi, presidente della Pro loco Montechino -. Sabato 22 luglio, dopo oltre 10 anni, ritornerà una festa ad animare l’intera frazione”. “Abbiamo deciso di chiamarla musica in miniera strizzando l’occhio al passato di queste colline – continua -. Sarà un’occasione per farci conoscere, ma soprattutto per far conoscere Montechino e il meraviglioso panorama che lo circonda”.

Il simbolo dell’evento è un pozzo petrolifero dal quale escono note musicali. Il sipario sulla festa si alzerà sabato dalle 19.30. A rendere ancora più piacevole l’atmosfera ci penserà la blues band “Mauro and Pit” e di seguito Toni Dj con il revival anni ’80,’90, e 2000. “Abbiamo davanti a noi due settimane impegnative, ma speriamo ci regalino diverse soddisfazioni” sottolinea Baffi. Prima della festa ci saranno infatti le tre serate iniziali del torneo. Calcio d’inizio lunedì 17 con la partita tra Beverly e Giasera alle 20.30; poi Godi contro Castellana e Rione Marano-Valle. Il torneo al quale possono giocare solo residenti e villeggianti nel comune andrà avanti martedì e venerdì. Le fasi finali si disputeranno durante l’ultima settimana di luglio.