“Una vita per la comunità”: Luciano Vitali è cittadino benemerito di Podenzano

Oggi a Podenzano si è riunita la commissione per assegnare la civica benemerenza 2023: come ogni anno dal 2008 i cittadini e le associazioni possono proporre le candidature che vengono esaminate dalla apposita commissione composta da sindaco, assessore, consigliere di minoranza e due rappresentanti delle associazioni.

Anche quest’anno sono pervenute diverse candidature e tra queste anche quella di Luciano Vitali, il quale – sorpreso per la sua candidatura essendo componente della commissione – ha chiesto e ottenuto di poter abbandonare la seduta.

Dopo aver esaminato tutte le candidature e le motivazioni che sono state portate a sostegno dei candidati, pur considerando l’elevato livello dei curricula presentati, la commissione si è espressa all’unanimità sul nome di Vitali. Presidente del Gruppo Marciatori Gelindo Bordin, Vitali fa parte anche del Gruppo Alpini, dell’Avis, della Pro-loco di Podenzano è stato tra i fondatori dell’Associazione Guadagnare Salute, collabora con l’Assofa di Verano e altre associazioni del paese. Sempre in prima linea nell’allestimento dei tanti eventi culturali aggregativi del paese, da quando è approdato alla pensione nel 2004 ha fatto del volontariato la sua nuova professione, ma la motivazione che più di ogni altra ha portato la commissione ad indirizzare la scelta “è il grande impegno che Luciano Vitali ha sempre profuso per il sostegno e la promozione di importanti iniziative benefiche coinvolgendo tutte le associazioni del paese. E’ per questo che la comunità di Podenzano lo vuole ringraziare”.

La civica benemerenza sarà consegna domenica sera 23 luglio nell’ambito dei festeggiamenti del Tomato festival.