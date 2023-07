Voglia di leggere: 12mila prestiti in più in biblioteca. Il più gettonato è “Spare”

C’è voglia di leggere tra i piacentini. Lo rivelano i numeri delle biblioteche comunali cittadine che, nei primi mesi del 2023, hanno registrato 12.250 prestiti e 1.500 utenti in più. Un bilancio positivo illustrato dal responsabile del servizio biblioteche comunali, Graziano Villaggi. Nel dettaglio, alla Passerini Landi i prestiti sono risultati 25.000 con un incremento di cinquemila rispetto ai primi sei mesi del 2022, in crescita anche i download degli e-book. Gli utenti attivi (almeno un prestito) sono aumentati di 700 unità. Alla Giana Anguissola la crescita è stata di 3.750 prestiti e 400 utenti. In aumento anche i dati relativi alle sedi decentrate Dante, Farnesiana e Besurica.

“Spare”, la biografia del principe Harry è il libro più richiesto dagli utenti delle biblioteche comunali piacentine. Seguono “Fabbricante di lacrime” di Erin Doom e “La vita intima” di Niccolò Ammaniti. E’ questo il podio dei libri dei primi sei mesi del 2023. Nella top ten la maggior parte dei libri è di narrativa italiana. Il dvd più richiesto è la serie Downton Abbey seguita dal film Nomadland. A riferire la classifica è la bibliotecaria Laura Bonfanti che fornisce agli utenti anche alcuni consigli di lettura.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI