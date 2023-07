Joy Busca: “Amo Carpaneto e grazie al volontariato ho incontrato mio marito”

“Chi ama il proprio paese non può fare a meno di impegnarsi per la comunità e il territorio che lo circonda”. Quando parla di volontariato le si illuminano gli occhi e un grande sorriso si fa largo sul viso di Giorgia Busca, segretaria della Pro loco di Carpento.

Giorgia – per tutti Joy nel capoluogo della Val Chero – è entrata a far parte del mondo del volontariato nel 2010, un mondo capace di offrire opportunità di crescita irripetibili, esperienze uniche a servizio del proprio territorio, e perché no, a volte anche la possibilità di trovare l’amore della propria vita. “Con Pasquale ci siamo conosciuti durante l’organizzazione dei vari eventi proposti dalla Pro loco – spiega -, nell’ottobre del 2019 ci siamo sposati e sicuramente non potremmo mai lasciare l’associazione che ha fatto nascere il nostro amore”.

Giorgia si racconta davanti alla fontana dei giardini Vittoria, un luogo speciale per la segretaria della Pro loco nata e cresciuta a Carpaneto. “Per me è il simbolo del nostro paese – spiega -, venivo qui a giocare quando ero piccola. Dopo essere stata spenta per tanti anni, la fontana è tornata in funzione nel 2021 con un significato prezioso di ripartenza dopo il buio del periodo pandemico”.

“Avevo 23 anni quando mi sono messa in gioco per la prima volta – le parole di Giorgia -, ora ne ho 36 e nonostante le corse, le fatiche, le ferie prese dal lavoro per organizzare gli ultimi dettagli e tutti i sacrifici, ho la consapevolezza di quanto questa esperienza riempia la vita. Credo che mettersi a servizio degli altri sia un valore aggiunto capace di farti crescere tanto come persona”.

GIORGIA E PASQUALE, UN AMORE NATO GRAZIE AL VOLONTARIATO:

I RICORDI DEGLI EVENTI ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO CARPANETO: