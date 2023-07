Capriolo impaurito si aggira di notte per via Veneto. GUARDA IL VIDEO

Dopo i lupi, con il doppio avvistamento dello scorso maggio lungo viale Malta e via Bianchi, la notte scorsa è stato un capriolo a spingersi tra case e palazzi. Un giovane esemplare particolarmente impaurito, presumibilmente femmina, è stato visto aggirarsi lungo via Veneto – nel cuore della città – intorno alle 3.30. Ad immortalarlo alcuni automobilisti che lo hanno incrociato mentre vagava per la strada.

