Emergenza caldo, l’Ausl riattiva le Usca: “Interventi rapidi contro i colpi di calore”

Le Usca tornano in azione a servizio della popolazione. Questa volta il nemico da sconfiggere non è il Covid, ma il grande caldo che sta colpendo l’intero territorio nazionale. “Abbiamo deciso di riattivare le Usca per poter intervenire a domicilio e nelle strutture in maniera più rapida possibile” annuncia Anna Maria Andena, direttore del distretto città di Piacenza. Le squadre di medici e infermieri non verranno attivate direttamente dai cittadini, ma potranno essere contattate dai medici di famiglia, dai pediatri o dai farmacisti.

Nella nostra provincia si toccheranno punte di 37 gradi. L’azienda sanitaria di Piacenza ha messo in campo diverse azione a servizio della popolazione, con particolare attenzione ai più fragili. Tra le iniziative spicca in particolare proprio la riattivazione delle Usca, medici e infermieri pronti a intervenire a domicilio in caso di problemi di salute legati a colpi di calore o in generale dovuti alle elevate temperature che stanno caratterizzando l’estate 2023.

“Abbiamo anche attivato interventi a livello ospedaliero, domiciliare e territoriale – precisa il direttore assistenziale dell’Ausl di Piacenza Andrea Contini -. Ai pazienti viene eseguito un intervento educativo e preventivo; a livello domiciliare gli utenti in carico vengono visitati a livello periodico. Abbiamo poi cercato di promuovere a livello capillare le informazioni utili per prevenire in particolare i colpi di calore”.