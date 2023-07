“Erbacce tra i giochi, cartelli malmessi e jersey dimenticati nel parco Montecucco”

Erbacce nei pressi dei giochi per bambini, vegetazione incolta, cartelli malmessi e illeggibili, “jersey” abbandonati e sterpaglie ammucchiate ai lati dei sentieri. Sono le segnalazioni di degrado che riguardano il parco Montecucco, l’enorme area verde di 16 ettari fra via De Longe e strada Agazzana, nel quartiere Besurica di Piacenza.

A farsene portavoce è il consigliere comunale Luca Zandonella (Lega), che ha presentato un’interrogazione per chiedere alla giunta Tarasconi di intervenire il prima possibile: “Ci sono mucchi di rami e sterpaglie non raccolti in diverse zone, cartelli totalmente sbiaditi, barriere “jersey” abbandonate e il manto erboso indecoroso. Soprattutto su quest’ultimo punto – aggiunge il leghista – sottolineo l’importanza di intervenire quanto prima, perché il campo giochi è destinato anche ai bambini diversamente abili ed è stato inaugurato nell’estate del 2021: dopo poco così tempo sarebbe triste vederlo inutilizzabile a causa dell’incuranza”. Va ricordato che nei mesi scorsi l’amministrazione comunale ha annunciato il rifacimento dei viali all’interno del parco Montecucco, cosparsi di una tipologia di ghiaia che rende spesso difficile l’accesso a persone con disabilità o ridotta capacità motoria.

Alcuni residenti della Besurica, inoltre, chiedono di rendere più sicura l’area di sgambamento per cani, separandola con una recinzione interna in modo che “uno spazio sia riservato ai cani di grossa taglia e un altro a quelli più piccoli”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: