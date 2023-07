Strutture sanitarie senza positivi al Covid, Bardasi: “È la prima volta in tre anni”

“Oggi è il primo giorno, dal 2020, in cui l’ospedale di Piacenza, le strutture sanitarie periferiche e le case di riposo, sono liberi da pazienti positivi al Covid”. Questo l’annuncio del direttore generale dell’Ausl Paola Bardasi fatto oggi, 19 luglio, in occasione della presentazione, in consiglio comunale, dello studio di prefattibilità del nuovo ospedale.

Si tratta dunque del primo giorno, da quando è scoppiata la pandemia da Covid, il 21 febbraio 2020, in cui non ci sono ricoverati positivi al virus. “È la prima volta in tre anni”- ha concluso Bardasi.