“Cementirossi” tra buche, avvallamenti e mezzi che sfrecciano. Lavori a settembre

E’ considerata una delle strade più pericolose della zona sia per le auto e camion che sfrecciano, superando i cento chilometri all’ora in barba ai limiti di 70 per le auto e 50 per i mezzi pesanti, sia per lo stato del manto stradale caratterizzato da importanti avvallamenti e numerose profonde buche. Siamo sulla strada “Cementirossi” che collega il Bagnolo a Niviano e due vallate: Val Nure e Val Trebbia. E’ di competenza dei comuni di Vigolzone e Rivergaro. Il primo ha stanziato 170mila euro per il rifacimento di un tratto. I lavori inizieranno a settembre. Mentre Rivergaro ha effettuato alcuni interventi di sistemazione, ma il problema complessivo è di difficile gestione per mancanza di risorse adeguate.

I DETTAGLI NEL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTI