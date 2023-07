Imparare l’italiano: diplomi per 27 donne straniere . “Nate nuove amicizie”

Nei giorni scorsi, è stato tempo di diplomi per le 27 straniere che hanno partecipato al corso di alfabetizzazione e di orientamento alla lingua e cultura italiana promosso dal comune di Calendasco con il Cpia e finanziato dal Distretto di Ponente. Quasi una ventina – da ottobre a giugno – hanno frequentato in sala consigliare il corso base mentre una decina, che già avevano avuto modo di frequentare un primo corso, sono passate al corso avanzato. Il gruppo mescola cittadine marocchine, senegalesi, afghane, albanesi, cinesi, tunisine, indiane, egiziane e togolesi. Una situazione in cui le donne – tra cui alcune analfabete – si sono sorrette l’una all’altra nelle normali difficoltà di apprendimento della lingua, aiutandosi. E l’amicizia è poi proseguita anche fuori dall’aula.

