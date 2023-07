Guardia di finanza: il nuovo comandante del nucleo operativo è Antonio Salerno

Il Tenente Antonio Salerno, giunto nei giorni scorsi nella sede del Comando provinciale della Guardia di finanza di Piacenza, ha assunto il comando del Nucleo operativo del

gruppo di Piacenza. L’ufficiale, 24 anni e originario di Roma, al suo primo incarico operativo, approda in città al termine del corso di formazione quinquennale svolto all’Accademia della Guardia di finanza, massimo istituto di formazione del Corpo.

Arruolatosi nell’ottobre del 2018, è entrato a far parte del 118° corso “Monte Cimone IV”.

Promosso al grado di sottotenente il 14 settembre 2020 e a quello di tenente due anni

dopo, al termine del quinquennio di studi ha conseguito la laurea magistrale in

giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode. Il nuovo Comandante prende il posto del Tenente Francesco Tartaglione che, dopo tre anni di permanenza, lascia il Nucleo operativo per ricoprire il delicato incarico di Comandante della Compagnia di Massa Lubrense.