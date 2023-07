Rodi in fiamme, sull’isola anche una coppia di Ziano: “Costretti a scappare”

Luca Sabia e la moglie Giulia Mackenzie sono tra i 30mila turisti evacuati a causa dell’incendio che sta devastando l’sola greca di Rodi. Partiti una settimana fa da Ziano, i due coniugi avrebbero dovuto soggiornare a Kiotari. “Da sabato – racconta Sabia, leader del complesso dei Nagual – abbiamo però dovuto caricare le valige in auto e siamo dovuti scappare”.

Ora i due coniugi si trovano a Lachania, a venti chilometri da Kiotari. “Qui – dicono – la situazione è più tranquilla ma non ci fidiamo a disfare le valige. Le teniamo in auto e siamo pronti a spostarci in ogni momento”. A Kiotari la coppia ha documentato scene impressionanti. “C’erano cavalli impazziti che correvano per le strade. Turisti in preda al panico che scappavano”. Dalle foto scattate dai due castellani si vedono spesse coltri di fumo che oscurano il sole, e fiamme che devastano un intero fronte collinare arrivando a lambire la costa. “Gli abitanti dell’isola sono stati fantastici. Hanno aperto le porte delle loro case ai turisti che non sapevano cosa fare. Noi siamo stati fortunati perché avendo l’auto ci siamo potuti spostare, ma ci sono persone che non avrebbero saputo dove andare”.