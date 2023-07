Ferriere-Rocca, il ponte verrà demolito e ricostruito. “Apertura a inizio 2024”

“Il ponte Ferriere-Rocca sarà demolito e ricostruito a breve”. Il consigliere regionale del Pd Gian Luigi Molinari ha presentato un’interrogazione urgente alla giunta dopo che sono stati riscontrati problemi strutturali al ponte sul rio del lago Moo e la conseguente chiusura.

“Il problema relativo al ripristino del ponte lungo la strada Ferriere-Rocca era noto. La giunta si era già attivata per una veloce risoluzione, chiedendo lo stanziamento delle risorse necessarie nell’apposito capitolo del bilancio regionale” riporta Molinari. Il Consorzio di bonifica ha approvato il progetto esecutivo per la demolizione e ricostruzione del ponte in calcestruzzo armato e con una corsia carrabile di cinque metri netti. “L’importo previsto dei lavori è di 500mila euro, la maggior parte dei quali coperti dal contributo della Regione mentre la parte restante in è capo al Consorzio di Bonifica. – prosegue il consigliere Molinari dopo aver ricevuto risposta in aula dall’assessore regionale Alessio Mammi.

“Il contributo è stato confermato in sede di assestamento di bilancio, approvato nella giornata di martedì 25 luglio. Ora la giunta delibererà l’inserimento dell’intervento nel programma triennale delle opere pubbliche di bonifica per poter consentire l’immediata approvazione del progetto finale da parte del Consorzio di Bonifica, che ne sarà il soggetto attuatore procedendo in tempi strettissimi all’affidamento dei lavori e confidando di riaprire il tratto al transito già a inizio 2024”.