Notte di furti a Rivergaro. Prese di mira alcune villette per contanti e oro

I ladri s’introducono in una villetta e si mettono in cerca di denaro e oggetti di valore mentre nella stanza vicina i proprietari stanno dormendo. È successo nella notte tra domenica e lunedì in un’abitazione di Rivergaro, zona Diara. I malviventi, da quanto si apprende, sono fuggiti portando con sé solo una manciata di contanti. L’incursione è stata messa a segno in via Bachelet. Dopo essersi introdotti nell’area esterna alla villetta, i malviventi hanno raggiunto una portafinestra che hanno forzato per aprirsi un varco ed entrare.

Non gli è bastato. I ladri hanno messo a soqquadro poi una villetta di via Ancarano (già derubata anni fa), anche in questo caso cercando oro e contanti facilmente trasportabili. Per entrare, hanno forzato la porta con un trapano. Per fortuna in questo caso i residenti non erano a casa. Ma secondo quanto si è appreso non sarebbe però neppure questo l’ultimo caso: sarebbero stati infatti in totale cinque i colpi di domenica notte a Rivergaro.

Solo due settimane fa, sempre in Valtrebbia, erano state derubate alcune abitazioni di Pradella e Perino. Anche in questo caso, sempre di domenica ma in pieno giorno, erano spariti ricordi di famiglia e contanti.

