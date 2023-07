Quarto, scontro tra due auto sulla Statale 45. Tratto chiuso per i soccorsi

Incidente nel pomeriggio di oggi sulla Statale 45 all’altezza di Quarto. Per cause da chiarire, intorno alle 16.30 due auto si sono scontrate frontalmente. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo serio. Sul posto sono arrivati i soccorritori inviati dal 118 e i vigili del fuoco. I carabinieri si sono occupati dei rilievi. Il tratto di strada è stato chiuso il tempo necessario per consentire i soccorsi e subito dopo è stato riaperto.

