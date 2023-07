Viticoltura sostenibile alla Cattolica arrivano i primi quattro laureati

Due italiani, una californiana, una greca: sono i quattro neo laureati alla Cattolica di Piacenza giunti al traguardo del corso di studio per enologi a forte vocazione internazionale.

Si tratta di Katherine Jane Gannon, Dimitra Skouteri, Alessandro Bariè e Anna Alessandra Trasino, i primi quattro studenti a laurearsi in Viticoltura ed enologia sostenibili (Sve), corso di laurea della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica.

Una sessione di laurea, quella di martedì 25 luglio, in cui le tesi sono state discusse in lingua, a testimonianza della internazionalizzazione del corso.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà