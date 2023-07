Castello: 10mila euro per nuovi arredi della materna, 12mila per tinteggiare il Verdi

Diecimila euro sono a disposizione per arredare la nuova sezione di scuola materna che da settembre consentirà di assorbire una parte della lunga lista di bimbi (circa 60) in attesa di un posto alla scuola per l’infanzia statale di Castel San Giovanni.

I fondi vengono stanziati grazie ad una variazione di bilancio, in cui sono contenuti anche 12mila euro per la tinteggiature del teatro comunale Verdi. Fondi vengono destinati anche per il decoro urbano. Via le vecchie e malconce plance pubblicitarie, al loro posto ne arriveranno di nuove. Altre risorse saranno destinate ai servizi scolastici e al sociale.