Castello, per prevenire gli allagamenti pulizia alla vasca di laminazione del rio Lora

L’amministrazione comunale di Castel San Giovanni ha disposto la pulizia della vasca di laminazione che protegge, dalle esondazioni del rio Lora, il quartiere La Quercia. La vasca è una sorta di grande avvallamento scavato nel terreno che, in caso di eventi meteorici avversi, evita di scaricare troppa acqua nel rio, con il rischio che questo allaghi le case circostanti. Dati gli eventi di questi ultimi giorni, e alla luce di quanto accaduto in Romagna nei mesi scorsi, interventi di questo tipo acquistano una rilevanza sempre maggiore. Per questo l’amministrazione comunale ha messo le mani avanti affidando la manutenzione e pulizia della vasca ad una ditta esterna.

