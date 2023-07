Nella fuga lancia la droga addosso ai carabinieri: 26enne assolto

Spacciatore in fuga dai carabinieri scaglia loro addosso quattro pacchetti di marijuana, fermato e denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio è stato assolto per tenuità del fatto.

Imputato in tribunale un cittadino nigeriano di 26 anni, non in regola con il permesso di soggiorno e al momento non reperibile.

Il fatto di cui si è dibattuto era avvenuto in via dei Pisoni, strada in cui innumerevoli volte carabinieri e polizia hanno fermato spacciatori, il 30 gennaio del 2019.

In quell’occasione i carabinieri stavano effettuando controlli, quando si sono avvicinati al nigeriano che è subito fuggito di corsa scagliando contro i suoi inseguitori quattro pacchettini contenenti complessivamente poco più di sette grammi di marijuana.

Era stato fermato e accusato di detenzione ai fini di spaccio. Ieri nel corso dell’udienza davanti al giudice Ivan Borasi, la pm Monica Bubba ha chiesto per l’imputato 8 mesi. L’avvocato difensore Vittorio Antonini ha fatto presente che il principio attivo della droga sequestrata al suo assistito era molto basso e che il quantitativo era assai modesto. Il legale ha così chiesto al giudice l’assoluzione per tenuità del fatto.