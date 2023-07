Via del gusto, Pianello sold out. Domenica cena benefica in piazza Umberto I

È una Pianello tutta da gustare quella che ieri sera si è messa in vetrina lungo la Via del Gusto. L’iniziativa ha trasformato il centro paese in un’isola dove a farla da padrone sono state l’enogastronomia e la musica. Una formula che si è rivelata vincente, almeno a giudicare dalle centinaia di persone che fino a tarda sera hanno affollato le vie paese. Domenica 30 luglio si replica una cena benefica in piazza Umberto I. I proventi saranno destinati ad Amop.

