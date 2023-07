Arma del Carabinieri, sette giovani nuovi marescialli per Piacenza e provincia

Accolti dal comandante Provinciale dell’Arma, colonnello Pierantonio Breda, sette nuovi marescialli, al termine del periodo triennale di formazione presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, entrano a far parte dei carabinieri della provincia di Piacenza, destinati alle Stazioni di Piacenza Principale, Sarmato, Piacenza Levante, Ottone, Bobbio, Carpaneto Piacentino e Vernasca.

Si tratta di sette giovani – sei uomini ed una donna – con un’età compresa tra i 23 e 29 anni, originari delle province di Roma, Campobasso, Lecce, L’aquila, Avellino, Ascoli Piceno e Napoli. Ad eccezione di uno che ha avuto una prima esperienza da carabiniere a Bolzano, provengo dalla vita civile, con esperienze scolastiche diversificate, e una volta superato il concorso di ammissione alla scuola, hanno affrontato un articolato e impegnativo percorso di formazione militare, giuridica, di polizia di sicurezza, di tecniche di intervento operativo e di ordine pubblico, culminato con il conseguimento della laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza.

I marescialli sono andati a rinforzare gli organici delle sette Stazioni, in base alle esigenze di organico e di assegnazione delle mansioni. Ciò consentirà una più efficace azione nel controllo del territorio, a testimonianza dell’attenzione dell’Arma nei confronti della comunità della Provincia per cercare di garantire la massima prevenzione e repressione delle diverse forme di illegalità che possono incidere sulla serenità dei singoli e della collettività. Alcuni di loro sono stati da subito impegnati nei servizi esterni di controllo del territorio, mentre tre di loro sono stati destinati a comandare le Stazioni di Bobbio, Ottone e Vernasca.

Il Colonnello Breda, durante il briefing, ha illustrato ai neo giunti le peculiarità del territorio nel quale si troveranno ad operare, nonché la delicatezza del ruolo che andranno a ricoprire nelle diverse comunità in cui presteranno servizio.