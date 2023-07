Cisterne non a norma: due denunce e ditta dell’Alta Val Tidone sanzionata

Due cittadini italiani sono stati denunciati in seguito a controlli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) e dei Vigili del Fuoco di Piacenza su una società di autotrasporti. Le accuse sono di falso in atto pubblico e omessa adozione di cautele antinfortunistiche e per la prevenzione di incendi. La società, che ha sede in Alta Val Tidone, sarà sanzionata.

La verifica da parte dei funzionari Adm è scattata a seguito di accertamenti fiscali.

La società aveva dichiarato la disponibilità di due cisterne di dimensioni inferiori a 4 mc ma, approfondendo i controlli, si è scoperto che avevano in realtà una capienza ben superiore, oltre a essere prive di titolo edilizio previsto per l’installazione. Le cisterne presentavano anche alcune non conformità che hanno richiesto la collaborazione dei Vigili del Fuoco per un’ispezione.

I controlli hanno rilevato una lunga serie di inadeguatezze, tra cui quella dell’impianto distributore di gasolio, che si trovava nelle vicinanze di una quantità di bombole di Gpl superiore ai limiti autorizzati, rappresentando un elevato pericolo di incendio.