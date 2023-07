La fede sui muri delle case: a Piacenza un centinaio di immagini sacre

Alcune sono talmente evidenti che non vederle è impossibile. Per altre ci vogliono occhi più buoni, da sollevare verso il cielo o da ficcare in macchie scure, rintracciando l’alone rosaceo di quello che fu un volto o una mano benedicente. È la fede sui muri. A Piacenza sono un centinaio le immagini sacre sui muri esterni delle case: alcune ben conservate, altre molto meno, altre ancora addirittura scomparse.

Ma, dove è sparita la figura, resta la nicchia vuota e, a volte, ancora il lume votivo. Segni di devozione popolare, a volte realizzati da pittori più o meno noti (da Luciano Ricchetti a Ernesto Giacobbi, senza dimenticare Gian Carlo Andreoli, ai piacentini noto non solo come artista, ma anche come giornalista di questa testata fino alla sua scomparsa, pochi anni fa), più spesso anonimi, ma capaci di muovere ancora, se non la fede del singolo, almeno la curiosità di sapere la loro storia.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’