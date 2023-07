Un’auto con a bordo due giovani è uscita di strada ieri sera intorno alle 22.30 in strada Gargatano nei pressi di Piacenza. Il mezzo si è ribaltato in un campo di mais. Un 19enne è stato sbalzato e ha riportato diversi traumi. Il giovane è stato condotto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce bianca e la polizia locale.

