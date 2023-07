Controlli a Castello: barbiere chiuso e sequestrati 40 chili di carne senza etichetta

La Polizia di Stato, con l’Ausl e la polizia locale di Castel San Giovanni ha effettuato un servizio congiunto di controllo agli esercizi pubblici di Castel San Giovanni.

Nel corso dell’attività è stata disposta la chiusura di un barbiere del centro per gravi carenze igienico-sanitarie, sono stati sequestrati generi alimentari per un quantitativo di 40 chili perché non correttamente etichettati e sono state elevate sanzioni amministrative per più di duemila euro.

I servizi coordinati, disposti in sede di Comitato in Prefettura, come annunciato precedentemente dalla Questura, continueranno e sono finalizzati a garantire alla cittadinanza l’accesso agli esercizi pubblici in regola con la normativa di settore.