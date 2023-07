Piacenza celebra il decennale dell’Adunata degli alpini il 9 e 10 settembre  

In attesa che un giorno Piacenza possa tornare ad ospitare l’Adunata nazionale degli alpini, la Sezione Ana celebra il decennale dell’evento vissuto nel 2013 che portò in città 400mila persone per quattro giorni di festa all’insegna dei valori della solidarietà, dell’amicizia e della patria.

Di quelle giornate resta un ricordo indelebile nella mente di chi le ha vissute e un’opera concreta in piazzale Libertà. Proprio dall’imbocco di Stradone Farnese inizieranno le celebrazioni per il decennale.

Alle 18 di sabato 9 settembre è in programma un momento di ricordo dell’Adunata con la consegna di una donazione alla Casa di Iris.

La sera seguente, domenica 10 settembre alle 21 in piazza Cavalli è previsto il concerto della Fanfara diretta dal maestro Edo Mazzoni.

Gian Luca Gazzola, attuale presidente sezionale degli alpini e Bruno Plucani, presidente della Sezione alpini ai tempi dell’Adunata commentano: “Con queste iniziative vogliamo ringraziare ancora una volta tutti i cittadini e le autorità per l’accoglienza calorosa riservata alle Penne nere arrivate da tutta Italia”.