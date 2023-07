Ancora coltellate, in via Calciati due feriti e un uomo in fuga dai carabinieri

A distanza di meno di due ore da un episodio simile, in via Calciati, nuova lite con feriti da arma da taglio. E’ accaduto intorno alle 20.30 di sabato 29 luglio, a ridosso di un grosso supermercato. A fronteggiarsi, tre uomini di origini nordafricane: due di loro sono rimasti feriti in maniera lieve agli arti superiori. Tagli riconducibili all’utilizzo di un coltello e per i quali sono stati condotti in codice verde all’ospedale di Piacenza, scortati dai carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per risalire all’identità dell’accoltellatore.

