Nuovi marescialli. Stragliati: “A Castel San Giovanni niente, ne abbiamo bisogno”

“Sette nuovi marescialli per altrettanti comuni e per Castel San Giovanni niente?”. La domanda è stata posta in consiglio comunale, con riferimento alla notizia che a Piacenza l’arma dei carabinieri ha accolto sette nuovi marescialli destinati a sette comuni, tra cui non compare Castel San Giovanni. “Sono stati assegnati a sette stazioni tranne che a Castello” – ha rimarcato la consigliera leghista di maggioranza Valentina Stragliati che ha riportato la “preoccupazione dei cittadini per i continui furti”. Tra le altre cose durante la stessa seduta si è appreso che l’attuale comandante dei carabinieri di Castello, Alfredo Giannoccari, sta per essere destinato altrove.

