San Nicolò, perde il controllo dell’auto e si ribalta: 64enne finisce all’ospedale

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto stamattina poco prima delle 9 a San Nicolò. Un’auto intenta a procedere lungo via Agazzano, in direzione di Gragnano, ha perso il controllo finendo ribaltata si di un fianco. Il conducente, un 64enne, è rimasto incastrato nell’abitacolo e per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco. Subito dopo è stato condotto all’ospedale di Piacenza dai soccorritori, giunti sul posto con l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce rossa di San Nicolò. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La polizia locale dell’unione Bassa Valtrebbia ha compiuto i rilievi, con la strada che è rimasta bloccata per diversi minuti per consentire le operazioni di soccorso. Pesantii disagi al traffico.

