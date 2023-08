Pianello, campo da tennis utilizzabile anche d’inverno. Terminata la ristrutturazione

Il campo da tennis di Pianello è stato ristrutturato e dotato di una copertura. Questo rende l’area utilizzabile anche durante il periodo invernale. La copertura è stata posizionata al termine di un lungo lavoro di ristrutturazione che ha prima riguardato la rimessa a nuovo del vecchio e malconcio campo da tennis, la cui superfice è ora perfettamente liscia. Il campo è stato dotato di illuminazione, copertura e impianti di riscaldamento per l’inverno. “I lavori – dice il sindaco Gianpaolo Fornasari – sono costati 160mila euro, di cui 145mila euro finanziati dalla regione e quindi a costo quasi zero per le casse del Comune”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà