Stand e musica: a Strà di Trevozzo si apre una tre giorni di divertimento

Da venerdì 4 agosto, a Strà di Alta Val Tidone, si fa festa insieme agli amici della Pro loco. I volontari del sodalizio invitano tutti a “Strà in festa”. Tre sere, dal 4 al 6 agosto, dedicate alla musica e all’enogastronomia. Durante tutte le serate gli stand apriranno alle 19,30. A seguire musica e possibilità di ballare sulla pista in acciaio. Domenica la serata conclusiva di “Strà in festa” sarà anticipata, in mattinata, da una marcia organizzata dal Gruppo podistico borgonovese in memoria di Roberta Magistrali.

