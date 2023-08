Confindustria suona la sveglia al Comune sul nuovo ospedale. “No a tempi biblici”

Cantieri aperti e pratiche da avviare. Quella su cui si sta discutendo ormai da otto anni è la realizzazione del nuovo ospedale di Piacenza, un’opera ritenuta indispensabile per il territorio. Il progetto di fattibilità del nuovo ospedale di Piacenza è approdato il 19 luglio scorso in consiglio comunale: uno studio che approfondisce la realizzazione del polichirurgico nell’area 5 a “Podere Cascine”. Terreno che la giunta Tarasconi preferisce all’area 6 della Farnesiana, quella su cui invece aveva puntato, nel 2019, l’amministrazione Barbieri. Cosa ne pensano gli imprenditori piacentini? A rispondere, in occasione della presentazione dell’indagine congiunturale di questa mattina, è il presidente di Confindustria Francesco Rolleri: “Confindustria non si esprime sulla scelta dell’area che resta indifferente, ma oggi i tempi delle amministrazioni non possono più essere quelli biblici a cui eravamo abituati. Dopo l’era Covid le cose sono cambiate e le decisioni vanno prese velocemente. Piacenza ha bisogno di questa struttura. Noi optiamo per l’area su cui l’ospedale possa essere realizzato più alla svelta”.

