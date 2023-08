Conservatorio Nicolini, la nomina del ministero: Trespidi nuovo presidente

Il ministero dell’Università e della Ricerca scientifica, guidato da Anna Maria Bernini (Forza Italia), ha scelto: sarà Massimo Trespidi il presidente del Conservatorio Nicolini. Insegnante di filosofia al liceo Colombini, attualmente consigliere comunale (di minoranza) per la lista civica Barbieri-Liberi, già dirigente provinciale di Dc, Cdu, Forza Italia e Pdl, presidente della Provincia dal 2009 al 2014 e assessore comunale alla Cultura dal 1998 al 2002 (giunta Guidotti), Trespidi l’ha spuntata sugli altri componenti della terna indicata al ministero in primavera dal consiglio accademico dell’istituto culturale di via Santa Franca, cioè Alberto Squeri e Daniele Cassamagnaghi. Trespidi succede a Gianna Arvedi.

