Furgone in fiamme all’esterno di una ditta: rogo domato dai vigili del fuoco

È solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco se l’incendio divampato stamattina all’esterno di una ditta in località Sordello (tra Rottofreno e Gragnano) non ha avuto conseguenze peggiori: stando a quanto ricostruito ad andare in fiamme è stato un furgone, parcheggiato all’esterno del deposito dell’azienda. Subito allertati, i pompieri – giunti sul posto con un’autobotte – sono riusciti ad evitare la propagazione della fiamme.

