Truffe anziani, il vademecum per proteggersi dai raggiri fornito dalla prefettura

Per il periodo estivo, che potrebbe vedere un maggior numero di cittadini anziani in stato di solitudine, la prefettura intensifica l’attività informativa e preventiva per sensibilizzare la cittadinanza (soprattutto quella più anziana) sul tema delle truffe. Un’attività, promossa dal prefetto Daniela Lupo, svolta in collaborazione con la Diocesi di Piacenza-Bobbio, i Comuni della Provincia, la filiale della Banca D’Italia, la questura, il Comando provinciale dell’Arma dei carabinieri, il Comando provinciale della Guardia di Finanza e le organizzazioni sindacali confederali.

Nel corso degli incontri tenutisi negli scorsi mesi, rappresentanti della prefettura, delle forze dell’ordine e delle polizie locali si sono confrontati con diversi gruppi di cittadini circa le condotte maggiormente utilizzate dai malintenzionati e sui canali di segnalazione di eventuali comportamenti sospetti, promuovendo una maggiore consapevolezza fra i cittadini.

Le truffe spesso aggiungono, al danno materiale, un forte disagio psicologico nelle vittime, che talvolta le trattiene dal denunciare. A questo proposito sono stati sollecitati Comuni, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e associazioni di volontariato a dare la più ampia diffusione al materiale informativo predisposto nell’ambito della 5° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani “Più sicuri insieme”, promossa dall’Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato e Ministero dell’Interno, con il contributo della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza.

IL VADEMECUM

In particolare Anpas, Caritas, Croce Rossa e Misericordia, nell’ambito dell’erogazione dei servizi alla persona procederanno alla sensibilizzazione. “L’invito – fanno sapere dalla questura – è quello di segnalare tempestivamente ai numeri di emergenza 112 e 113 eventuali situazioni che destino preoccupazione”.

Le attività della Prefettura sono consultabili a questo link.