Disturbi dell’apprendimento a scuola: a Piacenza 2.046 casi, erano 604 dieci anni fa

Difficoltà emergenti ai primi tempi della scuola nel far di conto, o nell’apprendere la lettura, o ancora, quando c’è da scrivere. È una legge (la 270 del 2010) ad aver riconosciuto questi ostacoli, dando loro una definizione ben precisa. Si chiamano “disturbi specifici dell’apprendimento” (Dsa). Nulla è precluso a chi ne è affetto, ma come in ogni ambito anche in questo la tempestività di diagnosi consente interventi mirati in aula restituendo una piena capacità operativa e di integrazione. Ebbene, grazie anche all’affinamento degli strumenti e delle abilità diagnostiche, nell’anno scolastico appena concluso sono stati segnalati 2.046 casi (ma le diagnosi sono di più, quasi tremila, perché ogni segnalazione può esser riferita a una o più tipologie del disturbo), contro i 604 di dieci anni fa. Il fenomeno, o almeno la sua osservazione, appare in continua ascesa, a Piacenza come in tutta la regione, dove i casi complessivamente segnalati sono stati quasi 35mila.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’