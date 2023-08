Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

VERNASCA Bascherdeis Festival 2023 – nelle vie del paese, dalle 18.30 alle 2.00 festival internazionale degli Artisti di strada che vedrà in scena busker provenienti da tutto il mondo: musicisti, giocolieri, mangiafuoco, acrobati, trapezisti, improvvisatori, face painting, one man band e molto altro ancora.

CASTELNUOVO (ALSENO) Festa dell’ Allegria, dalle 19.30 in occasione della tradizionale Fiera d’Agosto la Pro Loco vi aspetta con le specialità locali degli stand gastronomici e la musica dal vivo di The Fog Factory.

TREVOZZO (NIBBIANO) Strà in Festa, dalle 19.30 in programma buona musica e stand gastronomici con i piatti tipici della cucina piacentina: pisarei, tortelli, grigliate, la famosa tagliata di manzo ed i tipici batarò con salumi e vini DOP.

SAN PIETRO IN CERRO Sagra di Polignano, dalle 19 appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina e del divertimento, che potranno gustare i piatti tipici della tradizione locale e scatenarsi sulle note delle migliori band.

VERNASCA Bascherdeis Festival 2023 – nelle vie del paese, dalle 18.30 alle 2.00 festival internazionale degli Artisti di strada che vedrà in scena busker provenienti da tutto il mondo: musicisti, giocolieri, mangiafuoco, acrobati, trapezisti, improvvisatori, face painting, one man band e molto altro ancora.

PECORARA Sagra della Torta di Pasta Frolla – Area campo giochi, dalle 19.30 in programma un party dedicato alla musica anni ’60 e a tutti i nati in quel decennio, che saranno i festeggiati speciali. Dalle 19.30 apertura stand gastronomici, a seguire si balla con il Dj Maurizio Popi – Special Guest LynDa Choice.

CASTELLARQUATO Trekking del vino – Speciale Calici di Stelle – Piazza del Municipio, ore 18.30 camminata (adatta a tutti) tra le colline del suggestivo borgo per conoscere i segreti di questa terra e le ragioni che rendono i colli piacentini ideali per la produzione di vino. L’esperienza si concluderà con una deliziosa degustazione dei vini prodotti sul posto.

GAZZOLA MomeTrail 2023 – Via della Pieve, Momeliano manifestazione di TrailRunning che prevede due percorsi differenti: uno agonistico competitivo di circa 18 Km, con partenza alle 18.15 e un percorso non competitivo con tracciati di circa 6 e 10 Km con partenza dalle 17 alle 18.

TREVOZZO (NIBBIANO) Strà in Festa, dalle 19.30 in programma buona musica e stand gastronomici con i piatti tipici della cucina piacentina: pisarei, tortelli, grigliate, la famosa tagliata di manzo ed i tipici batarò con salumi e vini DOP.

SAN PIETRO IN CERRO Sagra di Polignano, dalle 19 appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina e del divertimento, che potranno gustare i piatti tipici della tradizione locale e scatenarsi sulle note delle migliori band.

Domenica 6

SAN PIETRO IN CERRO

Sagra di Polignano, dalle 19 appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina e del divertimento, che potranno gustare i piatti tipici della tradizione locale e scatenarsi sulle note delle migliori band.

MORFASSO

Festa nel bosco – San Michele, dalle 19 una serata all’insegna della buona musica, del divertimento e della buona cucina.

BETTOLA

Sagra di San Lorenzo – Calenzano, dalle 10 tra le attrazioni della giornata ci saranno una mostra di Fiat 500, grazie alla collaborazione con il Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Piacenza, e un concerto di musica barocca, a cura di Christoph Hartmann e amici. Dalle ore 19 cena con prodotti tipici.

BOBBIO

Festa del Pinolo – Piazza XXV Aprile manifestazione dedicata al piatto forte della cucina bobbiese: i Pinoli al sugo di funghi. Ma non è tutto. Troverete anche spiedini, porchetta, hamburger, patatine, salamelle, formaggio alla piastra, dolci tipici birre di qualità e vino piacentino. A seguire si balla con la Bronx Live Band. Ingresso libero.

Bobbio Film Festival 2023 – Chiostro di San Colombano, ore 21.15 in programma il film Il grande dittatore.

MONTICELLI

49° Camminata di S. Lorenzo – Via Meucci, 26 manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti con due percorsi di km 6 e 12 con partenza dalle 7.30 alle 9.00.

TREVOZZO (NIBBIANO)

Strà in Festa, dalle 19.30 in programma buona musica e stand gastronomici con i piatti tipici della cucina piacentina: pisarei, tortelli, grigliate, la famosa tagliata di manzo ed i tipici batarò con salumi e vini DOP.

GAZZOLA

Momeliano in festa, dalle 19.30 una serata all’insegna del ballo liscio, con l’Orchestra Daniela Cavanna, e dei gustosi piatti della tradizione. Alle ore 23 Spettacolo Pirotecnico.

CASTELNUOVO (ALSENO)

Festa dell’ Allegria, dalle 19.30 in occasione della tradizionale Fiera d’Agosto la Pro Loco vi aspetta con le specialità locali degli stand gastronomici e la musica dal vivo dell’orchestra Daniela Bassi.

Festa dell’ Allegria, dalle 19.30 in occasione della tradizionale Fiera d’Agosto la Pro Loco vi aspetta con le specialità locali degli stand gastronomici e la musica dal vivo dell’Orchestra Daniela Bassi – ospite Katia di Bagutti.

PONTEDELLOLIO

38° Festa del Cotechino – Cassano, dalle 19 la Proloco “Amici di Cassano” vi aspetta con le specialità gastronomiche locali e la musica di Roberto Polisano.

PECORARA

Sagra della Torta di Pasta Frolla – In paese, tutto il giorno in programma bancarelle con prodotti tipici e punti vendita della tradizionale torta di pasta frolla. Nel pomeriggio Allenamento e Nutrizione – Come prepararsi a fare sport. Dalle 19 Marcia Notturna con le lanterne da Montemartino a Pecorara. In serata stand gastronomici e serata danzante con l’orchestra “Gianni e la Liscio Band”.

VERNASCA

Bascherdeis Festival 2023 – nelle vie del paese, dalle 18.30 alle 2.00 festival internazionale degli Artisti di strada che vedrà in scena busker provenienti da tutto il mondo: musicisti, giocolieri, mangiafuoco, acrobati, trapezisti, improvvisatori, face painting, one man band e molto altro ancora.