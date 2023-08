Roncaglia dice addio a Gilberta Fornari, la “signora delle bomboniere”

Ha passato una vita attorno alle bomboniere. Gilberta Fornari era per tutti “la signora di Primizia”: “Primizia” era il suo negozio di bomboniere a Roncaglia, in via Caorsana 184, un’istituzione per tutti i piacentini che in occasioni di matrimoni, battesimi, comunioni e cresime sapevano di trovare lì la scelta giusta, di buon gusto. Gilberta se n’è andata l’altro giorno a 85 anni: da qualche tempo era malata, il negozio – gestito insieme alla nuora Federica per quarant’anni – lo aveva chiuso alla fine del 2019. Ma il suo ricordo, di signora distinta ed elegante, poche parole ma quelle giuste, la capacità di dare il consiglio azzeccato a ogni cliente, è rimasto: la notizia della scomparsa ha fatto rapidamente il giro della città e ai figli Filippo ed Enrico e ai familiari è arrivato il cordoglio della comunità.

“Siamo stati aperti per 55 anni – ricorda la nuora Federica Saltarelli – e io ho lavorato con lei per quarant’anni. Quando ho iniziato ero una ragazzina di quindici, sedici anni e lei è sempre stata un punto di riferimento. È sempre stata una persona altruista”.

I funerali si svolgeranno oggi, venerdì, alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Roncaglia.