Innamorati pentiti: “Chi si tatua il nome del partner spesso poi lo fa cancellare”

Niente è per sempre. Un tatuaggio però rischia di esserlo. E se – come capita – si decide di avere sul braccio il nome o le iniziali dell’amato o dell’amata? O magari persino il ritratto? E se – a volte succede – l’amato o l’amata diventa un ex nella vita, ma non sul braccio? “Nessun problema – dice sorridendo la tatuatrice Elisa Brusati di Skelter Ink tattoo studio – a chi mi chiede un ritratto tatuato dico sempre: se le cose vanno male lo trasformiamo in un teschio”.

Sono storie di tatuaggi e tatuatori quelle che raccontiamo oggi: di chi nel pieno della temperie amorosa ha creduto al “per sempre” così tanto da farselo imprimere addosso, sulla pelle, a imperituro ricordo come certe lapidi. “Sistematicamente chi si tatua nomi e iniziali torna a farle cancellare – taglia corto Leo Benedetto di Blessed tattoo studio – sono richieste abbastanza comuni, poi dipende dal periodo”.

“Recentemente nel mio studio si è presentato un uomo di una quarantina d’anni che voleva tatuarsi il nome della persona con cui usciva da poco: l’ho subito sconsigliato, gli ho detto che mi sembrava un po’ impegnativo” spiega Ylenia Curotti di Emersos Tattoo atelier. “Ci chiedono più spesso di coprire tatuaggi vecchi fatti magari a casa piuttosto che nomi di innamorati – fanno sapere invece dal Now Warriors Tattoo Studio Piacenza – le richieste comunque ci sono e arrivano sia da uomini sia da donne”.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTÀ