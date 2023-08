Rendimento all’89% per il direttore Ausl di Piacenza: livello minimo in regione

Risulta all’89% il rendimento – in termini di obiettivi raggiunti – del direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Paola Bardasi. E’ la quota più bassa nella nostra regione, dove il massimo si attesta invece al 94%. La valutazione è stata redatta dagli organismi indipendenti di valutazione della Regione e del servizio sanitario.

Sulla base di questa analisi, la giunta Bonaccini ha preso atto e deliberato le retribuzioni per quanto fatto nel 2022 dai sei direttori generali delle Ausl, dai direttori delle Agenzie regionali (Agrea, Ricostruzione Sisma 2012, Sicurezza territoriale e Protezione civile, Sanitaria e Sociale, Intercent-ER) e dai direttori dell’Agenzia regionale per il lavoro, Arpae e ER.GO. Praticamente invariata la spesa dedicata: poco più di 80mila euro complessivi per i 14 direttori, in linea con quella del 2021, a sua volta in calo rispetto agli anni precedenti.