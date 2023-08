La Pro loco di Bobbio ha finalmente una sua “casa” in piazza. Valore 135mila euro

“Era da trent’anni che si aspettava questo momento», dice Giovanni Alberti, presidente della Pro loco di Bobbio. Venerdì alle 18 è stato tagliato il nastro di due vere e proprie case in muratura, in piazza Venticinque Aprile, e sono tutte per loro, per i volontari e le volontarie che con il loro impegno portano migliaia di persone a Bobbio ad eventi come ilCarnevale, il Palio delle Contrade, il Ferragosto e la Festa del Pinolo, in corso anche stasera. A finanziare le casette della Pro loco, con cucine attrezzate e bagni, è stato il Comune di Bobbio con fondi suoi.

Il valore è corposo: 135mila euro. “Glielo dovevamo perché abbiamo dovuto utilizzare la sede precedente, all’ex seminario, per realizzare il campus scuola”, spiega il sindaco Roberto Pasquali, spiegando che la fermata dei bus resta (ma solo per caricare e scaricare passeggeri, non per la sosta) e i posti auto aumenteranno di sette.

Pasquali ha ringraziato la ditta costruttrice, l’Alta Valtrebbia, l’architetta Alina Ferrari e chi ha sostenuto il progetto, tra cui Termoidraulica Ragalli, la Ntt di Gianluca Annunziata, Elettra 2000.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ