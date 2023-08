Statale 45, scontro tra una moto e un’auto: 51enne trasportato in elisoccorso

Scontro tra un’auto e una moto sulla strada statale 45 in val Trebbia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bobbio. Nessun disagio alla viabilità. Le dinamiche sono al vaglio delle forze dell’ordine. A riportare le ferite più rilevanti è stato il conducente delle due ruote, 51enne di Sarmato, trasportato in elisoccorso a Parma: si trova in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita.

