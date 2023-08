In pensione Massimo Baucia, primo conservatore del fondo antico della Passerini Landi

“Ho riempito la mia vita grazie alla biblioteca e credo di averla servita onoratamente secondo coscienza e capacità”. Sorride mentre lo dice Massimo Baucia: è stato il primo conservatore del fondo antico della Passerini Landi, in servizio dal 1997. Il 19 giugno è andato in pensione (a sostituirlo è ora Daniela Morsia, altra figura “storica” della biblioteca) ma ancora i piacentini devono abituarsi a vederlo come semplice pensionato: “Capita a volte che sia nei corridoi e allora leggo Libertà per passare inosservato, ma qualcuno ancora mi chiede qualche informazione come se lavorassi” spiega.

Per forza. Baucia è – insieme ad altri chiaramente – uno dei volti rappresentativi della biblioteca: una delle figure presenti dalle nove del mattino alle sette di sera, spesso no stop, sollecito nelle ricerche ma anche nel risolvere i piccoli problemi logistici che sorgono nei vecchi palazzi come nelle vecchie case.

“All’ambiente sono molto affezionato – ammette Baucia – poi tornerò perché ho in mente alcune ricerche personali da fare”. E poi perché – diciamolo – la Passerini Landi senza Baucia sembra un po’ più vuota.

IL SERVIZIO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTÀ