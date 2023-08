Branco di lupi sbrana capponi in azienda agricola a Muradello di Caorso

È stata probabilmente un’incursione di un branco di lupi a prendere di mira un allevamento di capponi – una trentina quello sbranati – in un’azienda agricola a Muradello di Caorso. Quando il proprietario si è recato sul posto di lavoro, si è trovato davanti l’amara sorpresa: si è quindi rivolto alla stazione dei carabinieri di Pontenure per denunciare l’accaduto. La recinzione non è stata sufficiente a proteggere i volatili in quanto i lupi hanno scavato sotto la delimitazione.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà