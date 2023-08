Punta da un calabrone nel giardino di casa: 50enne in shock anafilattico

Una 50enne è stata punta da un calabrone mentre si trovava nel giardino di casa: l’episodio è avvenuto stamattina a Monticelli. La donna è andata in shock anafilattico e si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che l’ha trasportata all’ospedale di Cremona. Sul posto anche l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monticelli e l’auto infermieristica del 118 di Roveleto di Cadeo. La donna versa in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita.

